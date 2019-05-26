Женская сборная России стала третьей на этапе Кубка мира по стрельбе из лука

Женская сборная России по стрельбе из классического лука завоевала бронзовые медали на третьем этапе Кубка мира, проходящем в Анталье, Турция.



Российская команда выступала в следующем составе: Елена Осипова, Инна Степанова и Саяна Цыремпилова. В поединке за третье место им противостояли соперницы из Испании. В упорной борьбе россиянки сумели одержать победу со счётом 5:4 и занять третье место.



Золотые медали разыгрывали сборные Тайваня и Мексики. Интриги в финальном матче не получилось. Спортсменки из Тайваня одержали уверенную победу со счётом 5:1.



Этап Кубка мира в турецкой Анталье завершится сегодня, 26 мая. Следом за ним стартует чемпионат мира в голландском Хертогенбосе, который пройдет с 10 по 16 июня.