Синхронистка Шурочкина: мы должны быть на пять голов выше всех

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина рассказала об отличии предолимпийского сезона от остальных, а также отметила возросшую конкуренцию.



«В этом году у нас очень много стартов, такого ещё не было. Мы много катаемся по миру. Должны натренировать новую техническую программу к Олимпиаде, потому что тогда уже не будет возможности ездить на соревнования. Психологически легче, потому что я помню, что это заключительный год перед олимпийским. А олимпийский год проходит достаточно быстро. Он держит в постоянном напряжении, живешь мыслью, что в конце будет главный старт – Олимпиада. И даже не замечаешь, как летит время.



Конкуренция растёт, конечно. Особенно команды Китая, Японии и Испании отличаются очень креативными постановками и сильными спортсменками. И, конечно, из-за конкуренции, которая постоянно усиливается, мы должны быть на пять голов выше всех», — приводит слова спортсменки «Команда России».