Более 150 спортсменов попросили убрать марихуану из списка запрещённых веществ

Во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) было направлено письмо, которое подписали более 150 бывших и действующих спортсменов. Они призывают к исключению марихуаны из списка запрещённых веществ.
Известно, что документ подписали игроки в американский футбол Джейк Пламмер и Рики Уильямс, боксёр Майк Тайсон, регбистка Анна Симондс и велогонщик Флойд Лэндис. Последний был дисквалифицирован после того, как признался, что принимал допинг на победном «Тур де Франс». После этого он обвинял в применении допинга других велогонщиков, включая Лэнса Армстронга.
«Мы обнаружили улучшение качества жизни благодаря конопле, включая значительные терапевтические и оздоровительные преимущества, и эти препараты должны быть доступны всем другим спортсменам», — приводит текст письма Reuters.
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