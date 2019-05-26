Загитова: Ханю и Плющенко — короли фигурного катания
Российская фигуристка Алина Загитова приняла участие в шоу Fantasy on Ice, прошедшем в Японии. 17-летняя спортсменка выложила фотографию с двукратным олимпийским чемпионом игр 2014 и 2018 годов японцем Юдзуру Ханю и обладателем золотых медалей Олимпиады 2006 года в итальянском Турине и 2014 года в Сочи Евгением Плющенко.
«С королями фигурного катания», — написала Загитова в своём «инстаграме».
Шоу проходит в четырёх городах Японии – Макухари, Сендае, Кобе и Тояме. В нём также выступают российские фигуристы Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева и испанец Хавьер Фернандес.
Помимо сольных номеров на шоу Fantasy on Ice фигуристы выступают с общими, для которых также используются яркие костюмы.
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