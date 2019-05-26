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Украинский биатлонист Пидручный: рано или поздно придётся помириться с Россией

Украинский биатлонист Пидручный: рано или поздно придётся помириться с Россией
Другие / Биатлон 0

Первый в истории украинского мужского биатлона чемпион мира Дмитрий Пидручный, одержавший победу в гонке преследования в шведском Эстерсунде, рассказал об отношении к политической ситуации в стране.

«Политика влияет на всё. На спорт тоже. Сказать, что можно отгородиться от ситуации, невозможно. Я на стороне Украины. Поддерживаю все решения об агрессии. Конечно, от соседа никуда не уйдешь, с ним надо будет дальше жить. Рано или поздно придётся помириться. Вопрос — на каких условиях. Хочется, чтобы с возвращением всех аннексированных территорий.

Приглашение россиян Жирного и Семакова в сборную Украины? Они нормальные ребята. На эту тему у нас конфликтов никогда не было. Они видели ситуацию с обеих сторон, знали, что происходит. Не совсем это поддерживаю — их приглашение в сборную, но понимаю, почему президент это делал. Надо было поднимать конкуренцию в команде», — сказал Пидручный YouTube-каналу «ТРЕНДЕЦ».

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