Россияне уступили в финале этапа Кубка мира по стрельбе из лука в миксте

Сборная России по стрельбе из классического лука заняла второе место в соревнованиях смешанных команд на этапе Кубка мира, проходящего в турецкой Анталье.



Российскую команду представляли Елена Осипова и Эрдем Ирдынеев. Их соперниками по решающему поединку стали спортсмены из Испании. Российские лучники уступили со счётом 3:5, завоевав серебряные медали.



Третью позицию разыграли сборные Турции и Китая. Борьбы в этой встрече не получилось. Хозяева турнира турки выиграли со счётом 6:0.



Ещё одну серебряную медаль завоевала россиянка Саяна Цыремпилова в индивидуальных соревнованиях. В финальном поединке она уступила китаянке Чжэн Ичай – 4:6. Бронза досталась представительнице Тайваня Тан Я Тин, которая оказалась сильнее Алехандры Валенсии из Мексики — 6:5.