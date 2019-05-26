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Россияне уступили в финале этапа Кубка мира по стрельбе из лука в миксте

Россияне уступили в финале этапа Кубка мира по стрельбе из лука в миксте
Другие / Прочие виды спорта 0

Сборная России по стрельбе из классического лука заняла второе место в соревнованиях смешанных команд на этапе Кубка мира, проходящего в турецкой Анталье.

Российскую команду представляли Елена Осипова и Эрдем Ирдынеев. Их соперниками по решающему поединку стали спортсмены из Испании. Российские лучники уступили со счётом 3:5, завоевав серебряные медали.

Третью позицию разыграли сборные Турции и Китая. Борьбы в этой встрече не получилось. Хозяева турнира турки выиграли со счётом 6:0.

Ещё одну серебряную медаль завоевала россиянка Саяна Цыремпилова в индивидуальных соревнованиях. В финальном поединке она уступила китаянке Чжэн Ичай – 4:6. Бронза досталась представительнице Тайваня Тан Я Тин, которая оказалась сильнее Алехандры Валенсии из Мексики — 6:5.

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