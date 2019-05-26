Великая выиграла «Московскую саблю», одолев в полуфинале Позднякову
Россиянка Софья Великая стала победительницей этапа Гран-при в Москве. В финальном поединке «Московской сабли» она одолела китаянку Яци Шао со счётом 15:8.
Бронзовыми призёрами турнира стали россиянка София Позднякова и итальянка Лиза Пусзати.
В четвертьфинале Позднякова уступила будущей победительнице Великой — 13:15. А Пусзати проиграла Яци Шао – 9:15.
На стадии четвертьфинала Позднякова выбила из турнира одну из главных претенденток «Московской сабли», соотечественницу Яну Егорян – 15:14.
Ещё одна представительница России Алика Михайлова выбыла на стадии 1/8 финала, уступив украинке Ольге Харлан – 14:15. Ольга Никитина, Евгения Подпаскова, Светлана Шевелёва «Московскую саблю» покинули в 1/16 финала.
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