Шипулин победил на праймериз по довыборам в Госдуму

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин одержал победу на праймериз «Единой России» по довыборам депутата Госдумы по Серовскому округу Свердловской области, сообщает URA.ru со ссылкой на источник в партии.
«По Госдуме — с большим отрывом набирает голоса Шипулин. По предварительным данным, он набирает около 70%», — отметил первый заместитель председателя Заксобрания области Виктор Шептий.
Вакантное место в парламенте появилось после того, как избиравшийся по Серовскому одномандатному округу депутат Сергей Бидонько ушёл на пост вице-губернатора Свердловской области.
Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. В 2018 году он завершил спортивную карьеру.
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