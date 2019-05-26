«ВВА-Подмосковье» — победитель Кубка европейских чемпионов по регби-7

Российский клуб «ВВА-Подмосковье» завоевал золотые медали Кубка европейских чемпионов по регби-7, турнир проходил в Санкт-Петербурге 25-26 мая. В финале действующие чемпионы России обыграли литовский «Балтрекс» 14:5. Бронзовые медали у «Нарвской заставы».
Всего в турнире приняли участие 12 мужских команд из России, Англии, Франции, Швеции, Швейцарии, Испании, Латвии, Литвы, Грузии, Чехии и Молдавии. Для четырёх женских клубов был организован специальный мини-турнир. Победу в нём одержала команда «Нева-Лидер». В финале российский коллектив со счётом 10:5 обыграл представительниц «Ливонии» (Латвия).
Регби-7. Кубок европейских чемпионов. Санкт-Петербург
Мужчины
Четвертьфиналы
«Эрнани» (Испания) – «Грассхоппер» (Швейцария) – 28:5
«Нарвская застава» (Россия) – «Грузинские парни» (Грузия) – 29:12
«Самураи» (Англия) – «ВВА-Подмосковье» (Россия) – 12:14
«Фрогги» (Франция) – «Балтрекс» (Литва) – 14:24
Полуфиналы
«Эрнани» (Испания) – «Балтрекс» (Литва) – 12:21
«Нарвская застава» (Россия) – «ВВА-Подмосковье» (Россия) – 14:19 ОТ
Финал
«Балтрекс» (Литва) – «ВВА-Подмосковье» (Россия) – 5:14
Матч за 3-е место
«Эрнани» (Испания) – «Нарвская застава» (Россия) – 10:19.
⠀
- 27 мая 2019
-
00:34
- 26 мая 2019
-
23:52
-
22:44
-
21:44
-
20:46
-
20:21
-
19:27
-
18:53
-
18:20
-
17:38
-
16:41
-
16:04
-
15:40
-
15:03
-
14:20
-
13:46
-
13:21
-
13:05
-
12:57
-
12:34
-
12:27
-
12:19
-
11:33
-
10:46
-
09:01
-
00:55
-
00:45
-
00:04
- 25 мая 2019
-
22:37
-
21:10
-
20:04
-
19:30
-
19:09
-
18:42
-
18:18