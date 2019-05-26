«ВВА-Подмосковье» — победитель Кубка европейских чемпионов по регби-7

Российский клуб «ВВА-Подмосковье» завоевал золотые медали Кубка европейских чемпионов по регби-7, турнир проходил в Санкт-Петербурге 25-26 мая. В финале действующие чемпионы России обыграли литовский «Балтрекс» 14:5. Бронзовые медали у «Нарвской заставы».

Всего в турнире приняли участие 12 мужских команд из России, Англии, Франции, Швеции, Швейцарии, Испании, Латвии, Литвы, Грузии, Чехии и Молдавии. Для четырёх женских клубов был организован специальный мини-турнир. Победу в нём одержала команда «Нева-Лидер». В финале российский коллектив со счётом 10:5 обыграл представительниц «Ливонии» (Латвия).



Регби-7. Кубок европейских чемпионов. Санкт-Петербург

Мужчины



Четвертьфиналы

«Эрнани» (Испания) – «Грассхоппер» (Швейцария) – 28:5

«Нарвская застава» (Россия) – «Грузинские парни» (Грузия) – 29:12

«Самураи» (Англия) – «ВВА-Подмосковье» (Россия) – 12:14

«Фрогги» (Франция) – «Балтрекс» (Литва) – 14:24



Полуфиналы

«Эрнани» (Испания) – «Балтрекс» (Литва) – 12:21

«Нарвская застава» (Россия) – «ВВА-Подмосковье» (Россия) – 14:19 ОТ



Финал

«Балтрекс» (Литва) – «ВВА-Подмосковье» (Россия) – 5:14



Матч за 3-е место

«Эрнани» (Испания) – «Нарвская застава» (Россия) – 10:19.



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