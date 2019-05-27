Йоханнес Бё начал подготовку к сезону

Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, семикратный чемпион мира, обладатель Кубка мира сезона-2018/19 норвежский биатлонист Йоханнес Бё сообщил о начале подготовки к сезону.

«Первая тренировка сезона», — написал Бё-младший.

Пост доступен в «инстаграме» Йоханнеса Бё.

В апреле тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону огласил состав команды для подготовки к следующему сезону. В состав первой команды вошли Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Ларс-Хельге Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале. Во вторую команду попали Александр Андерсен, Сиверт Гутторм Баккен, Фредрик Йесбакк, Синдре Петтерсен, Эндре Стрёмсхейм, Вебьорн Сорум.

В Кубке наций сезона-2018/19 мужская сборная Норвегии заняла первое место.