Йоханнес Бё начал подготовку к сезону
Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, семикратный чемпион мира, обладатель Кубка мира сезона-2018/19 норвежский биатлонист Йоханнес Бё сообщил о начале подготовки к сезону.
«Первая тренировка сезона», — написал Бё-младший.
Пост доступен в «инстаграме» Йоханнеса Бё.
В апреле тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону огласил состав команды для подготовки к следующему сезону. В состав первой команды вошли Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Ларс-Хельге Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале. Во вторую команду попали Александр Андерсен, Сиверт Гутторм Баккен, Фредрик Йесбакк, Синдре Петтерсен, Эндре Стрёмсхейм, Вебьорн Сорум.
В Кубке наций сезона-2018/19 мужская сборная Норвегии заняла первое место.
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