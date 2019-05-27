Чемпион мира по горнолыжному спорту подозревается в применении допинга

Чемпион мира 2015 года австрийский горнолыжник Йоханнес Райхельт оказался под подозрением в применении допинга, сообщает APA. На минувшей неделе он был допрошен федеральной уголовной полицией страны.

В феврале 2019 года полиция провела рейд на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия) в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил спортсменами ряда стран. Впоследствии было установлено, что более 20 спортсменов в сотрудничестве с немецким врачом Марком Шмидтом использовали кровяной допинг.

В Федерации лыжных видов спорта Австрии сообщили, что никаких аномальных показателей в допинг-пробах Райхельта ранее не обнаружено было. Спортсмен сдавал тесты несколько раз в год. Спортсмен также отрицает обвинения в свой адрес.