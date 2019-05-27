Чемпион мира по горнолыжному спорту подозревается в применении допинга

Чемпион мира 2015 года австрийский горнолыжник Йоханнес Райхельт оказался под подозрением в применении допинга, сообщает APA. На минувшей неделе он был допрошен федеральной уголовной полицией страны.
В феврале 2019 года полиция провела рейд на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия) в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил спортсменами ряда стран. Впоследствии было установлено, что более 20 спортсменов в сотрудничестве с немецким врачом Марком Шмидтом использовали кровяной допинг.
В Федерации лыжных видов спорта Австрии сообщили, что никаких аномальных показателей в допинг-пробах Райхельта ранее не обнаружено было. Спортсмен сдавал тесты несколько раз в год. Спортсмен также отрицает обвинения в свой адрес.
- 27 мая 2019
-
12:43
-
12:04
-
11:40
-
11:05
-
10:03
-
09:19
-
00:34
- 26 мая 2019
-
23:52
-
22:44
-
21:44
-
20:46
-
20:21
-
19:27
-
18:53
-
18:20
-
17:38
-
16:41
-
16:04
-
15:40
-
15:03
-
14:20
-
13:46
-
13:21
-
13:05
-
12:57
-
12:34
-
12:27
-
12:19
-
11:33
-
10:46
-
09:01
-
00:55
-
00:45
-
00:04
- 25 мая 2019
-
22:37