Закарин: я расплатился за победу на этапе «Джиро д’Италия»

Российский велогонщик команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин, ставший победителем 13-го этапа многодневки «Джиро д’Италия», рассказал о задаче на третью неделю соревнований.

«Цель по топ-5 не поменялась. Я проигрываю сейчас в общем зачёте 6 минут 57 секунд, но впереди ещё третья неделя, уверен, что всё в принципе возможно. Я обычно чувствую себя лучше на третьей неделе, и закончить в топ-5 вполне даже реально. В воскресенье отстал в последней горе, проиграл полминуты, в этом нет ничего страшного.

Форма, как и планировалось к решающему моменту «Джиро», растёт, но после победы на этапе я, конечно, словил кризис. На следующий день было тяжело — расплатился за победу. Последний этап перед днём отдыха дался легче. После дня перерыва, думаю, ещё лучше будет. Ну а победой на этапе я очень доволен — уже не зря приехал.

Изменилось ли отношение ко мне? Сейчас, конечно, больше уважения. Первый раз, когда ехал, все с осторожностью смотрели на меня. Я только появился тогда из ниоткуда. Сейчас все знают, уважают, всё нормально», — цитирует Закарина «Р-Спорт».

Ильнур также сообщил, что намерен выступить на чемпионате России, а чемпионат мира планирует пропустить.