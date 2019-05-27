Российский легкоатлет Шкуренёв сутки добирался на соревнования в Австрию

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2019 года в помещении, российский многоборец Илья Шкуренёв занял 16-е место на соревнованиях по десятиборью Hypomeeting Götzis в Гётцисе (Австрия).

Старший тренер сборной России по многоборьям Сергей Желанов прокомментировал выступление подопечного в интервью официальному сайту ВФЛА.

«Илья дошёл до конца, это очень важно. Были небольшие сложности. В связи с тем что рейс задержали, он добирался до Гётциса ровно сутки, на фоне усталости немного обострилась старая травма. Ничего критичного, прошёл все соревнования в тренировочном режиме. Набрал нормальное количество очков, что очень важно, первый старт этого сезона сделан. Сейчас оперативно приведёт себя в порядок — восстановление, мануальная терапия, и 3 июня у нас уже начинается сбор в Новогорске. В конце июня Илья выступит на этапе в Талансе. Готовимся к чемпионату мира планомерно, форму будем набирать постепенно, чтобы показать максимальный результат именно там», — сказал Желанов.

Победу на соревнованиях в Австрии одержал канадец Дамиан Уорнер.