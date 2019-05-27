Олимпийский чемпион по шорт-треку завершил карьеру в 22 года
Олимпийский чемпион 2018 года по шорт-треку канадец Самуэль Жирар принял решение завершить карьеру в возрасте 22 лет, сообщает NBC Sports. На Играх в Пхёнчхане он выиграл золото на дистанции 1000 м, а также стал бронзовым призёром в эстафете.
«Я покидаю спорт с чувством удовлетворения от того, чего мне удалось достичь. Я тщательно обдумал своё решение. Я смирился с таким выбором и готов сделать следующий шаг. На своей первой Олимпиаде я выиграл золото, чего ещё желать?» — сказал Жирар.
Жирар является пятикратным призёром чемпионатов мира.
О завершении карьеры также объявила девушка Самуэля канадская шорт-трекистка Кассанда Брадетт. Она завоевала две медали чемпионата мира 2016 года и неоднократно становилась призёром этапов Кубка мира.
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