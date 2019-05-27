Цветков: я потерял контакт с тренерами

Чемпион мира 2017 года биатлонист Максим Цветков, не вошедший в состав сборной России по биатлону на централизованную подготовку к сезону-2019/20, рассказал о планах вернуться в национальную команду.
«Сейчас я нахожусь на сборе в Крыму и готовлюсь к сезону с командой ЦСКА, в дальнейшем буду тренироваться с командой из своего региона. Тренируюсь в таком же режиме, как и год назад в составе сборной, в какой-то степени мне сейчас легче. Я не нахожусь в команде и не испытываю такого напряжения. Но задача у меня одна — отобраться в состав сборной и выступать на этапах Кубка мира, а также на мировом первенстве, которое пройдёт в Антерсельве.
Отбор в сборную? Пока никакого регламента нет, скорее всего, он появится только в сентябре. И только тогда будет понятно, как и к чему готовиться. И это меня немного беспокоит, потому что в прошлом году всё было понятно заранее. Ещеёво время подготовки к прошлому сезону я чувствовал себя не совсем так, как обычно. Такое физическое состояние сказалось и на результатах отбора. Но к „Ижевской винтовке“ мне удалось подойти в хорошей форме. Но потом, когда были пики формы, мне не удавалось стартовать, я очень много пропустил.
В прошлых сезонах с декабря по март у меня постоянно были старты, а в последнем оказалось всё по-другому. Сезон получился абсолютно разобранным, мне было непонятно, к чему готовиться. Не было никакой конкретики. Я считаю, что я контакт потерял с тренерами, и поэтому у меня ничего не получилось», — цитирует Цветкова ТАСС.
Цветков также является чемпионом Европы, двукратным чемпион мира среди юниоров (до 21 года), трёхкратным чемпионом мира среди юношей (до 19 лет).
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