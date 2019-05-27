Два тяжелоатлета признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на ОИ-2012

Антидопинговое отделение Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) признало двух тяжелоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2012 года в Лондоне, сообщает пресс-служба CAS. Это белорус Николай Новиков и Руслан Нурудинов из Узбекистана.

После перепроверки, инициированной Международным олимпийским комитетом (МОК), в 2018 году в лаборатории в Лозанне в пробе Нурудинова обнаружен дегидрохлорметилтестостерон, у Новикова — дегидрохлорметилтестостерон и станозолол.

Назначенный CAS арбитр пришёл к выводу, что спортсмены нарушили антидопинговые правила, и аннулировал их результаты на Играх в Лондоне со всеми вытекающими последствиями, включая конфискацию медалей, очков и призов.

Дела будут переданы в Международную федерацию тяжёлой атлетики (IWF) для дальнейшего расследования.

Олимпийский чемпион 2016 года Нурудинов на Играх в Лондоне занял четвёртое место, Новиков был восьмым.