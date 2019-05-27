Два тяжелоатлета признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на ОИ-2012

Антидопинговое отделение Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) признало двух тяжелоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2012 года в Лондоне, сообщает пресс-служба CAS. Это белорус Николай Новиков и Руслан Нурудинов из Узбекистана.
После перепроверки, инициированной Международным олимпийским комитетом (МОК), в 2018 году в лаборатории в Лозанне в пробе Нурудинова обнаружен дегидрохлорметилтестостерон, у Новикова — дегидрохлорметилтестостерон и станозолол.
Назначенный CAS арбитр пришёл к выводу, что спортсмены нарушили антидопинговые правила, и аннулировал их результаты на Играх в Лондоне со всеми вытекающими последствиями, включая конфискацию медалей, очков и призов.
Дела будут переданы в Международную федерацию тяжёлой атлетики (IWF) для дальнейшего расследования.
Олимпийский чемпион 2016 года Нурудинов на Играх в Лондоне занял четвёртое место, Новиков был восьмым.
- 27 мая 2019
-
18:43
-
17:42
-
17:34
-
17:20
-
15:42
-
15:20
-
13:46
-
12:43
-
12:04
-
11:40
-
11:05
-
10:03
-
09:19
-
00:34
- 26 мая 2019
-
23:52
-
22:44
-
21:44
-
20:46
-
20:21
-
19:27
-
18:53
-
18:20
-
17:38
-
16:41
-
16:04
-
15:40
-
15:03
-
14:20
-
13:46
-
13:21
-
13:05
-
12:57
-
12:34
-
12:27
-
12:19