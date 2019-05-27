«Медная книга» Сергея Карякина доступна для предзаказа

Первая книга из серии шахматных задачников ведущего гроссмейстера мира Сергея Карякина, «Медная книга» от издательства «Эксмо», уже доступна для предзаказа на сайте «Лабиринт». В свободную продажу она поступит в июне.

Книга-задачник предназначена для начинающих шахматистов и содержит более 400 заданий на мат в один ход. Задания расположены по возрастанию сложности и помогут юному шахматисту натренировать умение находить мат в один ход в шахматной партии быстро и верно. Книга содержит основные правила шахмат и подходит для занятий в школах, кружках, спортивных школах и самостоятельно дома с родителями.

Карякин — обладатель Кубка мира ФИДЕ 2015 года, чемпион мира по быстрым шахматам (2012), чемпион мира по блицу (2016), двукратный победитель командного чемпионата мира в составе сборной России (2013, 2019).