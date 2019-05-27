За Кубок России—2019 по аквабайку поборются лидеры мирового рейтинга

Кубок России—2019 по водно-моторному спорту в классе «аквабайк» пройдёт с 20 по 23 июня в Тверской области на базе event-отеля «Конаково Ривер Клаб». За звание обладателя Кубка в акватории Верхней Волги поборются лидеры мирового рейтинга. Также в программе – единственные официальные международные соревнования по водно-моторному спорту в классе «гидрофлай» (флайбординг). Генеральный партнёр соревнований – инвестиционная группа Marathon Group.

Соревнования в рамках Кубка России проводятся в трёх дисциплинах: кольцевые гонки (гонки с общим стартом), слалом (заезд на время с участием двух спортсменов) и фристайл (демонстрация трюков). В заездах участвуют два типа аквабайка: Runabout – сидячий водный мотоцикл и Skidivision – водный мотоцикл без сиденья. В это же время на воду выйдут юниоры, которые поборются за призовые места первенства России по аквабайку.

В соревнованиях примут участие более 50 спортсменов из разных федеральных округов. Среди участников — бронзовый призёр этапа чемпионата мира по фристайлу Сергей Чемезов, серебряный призёр этапа чемпионата Европы по фристайлу Александр Курамшин, чемпион России 2017 года Арсений Матанцев, участник чемпионата мира Владислав Воробьёв, Влас Провоторов из Красноярска и другие. В гоночных дисциплинах среди основных претендентов на победу – Александр Кабатов, Дмитрий Цуков, Роман Клименко, Даниил Власов, Тимур Архипов и другие.

В рамках Кубка России второй год подряд будут проведены соревнования по водно-моторному спорту в классе «гидрофлай» (флайбординг) — это единственные в мире международные соревнования в этом классе, которые проходят под эгидой Международного союза водно-моторного спорта (UIM). Соревнования проводятся в несколько раундов, спортсмены соревнуются в парах на вылет. Задача участников – чисто выполнить максимальное количество разных трюков за определённое время. Программу в баллах оценивает судейская коллегия. В прошлом году победу одержал Владимир Белов.