Туктамышева назвала Санкт-Петербург столицей фигурного катания

Чемпионка мира и Европы в 2015 году, санкт-петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила город на Неве с днём рождения.

«Сегодня день рождения Санкт- Петербурга. За что я люблю этот город? Вы, наверное, не знали, но это столица фигурного катания! То, что все красивые и талантливые уезжают в Москву, — миф. Здесь начался мой путь в мир большого спорта с лучшим тренером. Весь город как одна команда», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

В 2006 году на соревнованиях в Белгороде 10-летнюю Туктамышеву заметил известный тренер Алексей Мишин и предложил приехать к нему в Санкт-Петербург для стажировки. С 2011 года Елизавета с матерью и младшей сестрой переехала в Санкт-Петербург на постоянное жительство.

Санкт-Петербург был основан 27 мая 1703 года Петром I. В 1712-1918 годах город на Неве был столицей России.