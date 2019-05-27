Самарское «Динамо» повело в серии за бронзу ЧР по мини-футболу
Самарское «Динамо» на своей площадке одержало победу над «Новой генерацией» в первом матче серии за третье место чемпионата России среди команд Суперлиги. Хозяева выиграли со счётом 6:2. Хет-трик в ворота гостей оформил Никита Хромых, дважды отличился Дмитрий Волков, ещё один мяч бело-голубых забил Владимир Саносян. У гостей авторами голов стали Александр Семуков и Максим Емельянов.
Второй матч серии до трёх побед стоится в Самаре 28 мая. Затем команды переедут в Сыктывкар, где 31 мая и 1 июня (при необходимости) серия продолжится.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
Серия за третье место
«Динамо» (Самара) – «Новая генерация» (Сыктывкар) – 6:2 (2:1).
Голы: Хромых, 4, 12, 41; Волков, 33, 39; Саносян, 37 – Семуков, 3 Емельянов, 36.
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