Моисеев — о победе Лесуна на этапе КМ: можно смело сказать, Саша вернулся

Главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Моисеев подвёл итоги успешного для россиян этапа Кубка мира в Праге. Олимпийский чемпион Александр Лесун впервые после чемпионата Европы — 2017 в Минске стал победителем соревнований, а чемпионка мира — 2017 Гульназ Губайдуллина заняла второе место.
«У Александра Лесуна был очень непростой период после Игр в Рио-де-Жанейро, но теперь можно смело сказать, что Саша вернулся. В Праге Лесун отлично фехтовал, неплохо смотрелся в конкуре и плавании, что позволило ему опередить в борьбе за первое место сильного британца Джозефа Чунга. Осталось ещё подтянуть «комбайн» (бег со стрельбой).
Безусловно, порадовала и Гульназ Губайдуллина – лидер нашей женской сборной. У меня нет сомнений, что к основным стартам сезона, а это чемпионат мира в Будапеште и чемпионат континента в английском городе Бат, где будет разыграно 11 олимпийских лицензий, пятиборцы подойдут в оптимальной форме», — приводит слова Моисеева пресс-служба ОКР.
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