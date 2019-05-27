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Константинову вдохновляет Медведева и мотивирует Сотникова

Константинову вдохновляет Медведева и мотивирует Сотникова
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Станислава Константинова ответила на вопросы подписчиков в сторис своей страницы в «Инстаграме».

Когда Станиславу попросили назвать трёх самых крутых, по её мнению, фигуристок в истории, она составила два списка. «Вдохновляют: Каролина Костнер, Эшли Вагнер, Евгения Медведева. Мотивируют: Ким Ю На, Кейтлин Осмонд, Аделина Сотникова».

Кроме того, Константинова включила Медведеву в число близких подруг и заявила, что хорошо относится к Алине Загитовой и вообще дружит со всеми.

Фото: «Инстаграм» Станиславы Константиновой
Фото: «Инстаграм» Станиславы Константиновой

18-летняя Константинова тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Валентины Чеботарёвой. Станислава — бронзовый призёр Зимней Универсиады — 2019 в Красноярске.

На чемпионате России 2019 года Константинова заняла четвёртое место, став лучшей из взрослых спортсменок, но на чемпионате Европы в Минске не сумела подтвердить статус лидера команды, уступив Софье Самодуровой и Алине Загитовой.

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