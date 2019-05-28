Двукратная чемпионка ОИ: кто сказал, что спортсмены не могут работать в Госдуме?

Двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по биатлону, бывший депутат Госдумы Светлана Ишмуратова прокомментировала решение Антона Шипулина начать политическую карьеру. Олимпийский чемпион 2014 года одержал победу в праймериз «Единой России» по довыборам депутата Госдумы по Серовскому округу Свердловской области.
«Я приветствую Антона и желаю ему удачи. Желание пойти в Государственную думу – его личный выбор, он сделал его самостоятельно. Если Антон считает, что он может принести пользу, то почему нет? Кто вообще сказал, что спортсмены не могут работать в Госдуме? Особенно если Антон будет работать в комитете по спорту, то это вообще его направление, его стезя. У него всё должно отлично получиться.
От советов я лучше пока воздержусь. В комитете, если он туда попадёт, будет достаточно старших товарищей, с которыми можно посоветоваться. Антон и сам достаточно образованный человек и имеет собственное мнение", — цитирует Ишмуратову «Спорт-экспресс».
Шипулин завершил спортивную карьеру в декабре 2018 года.
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