Двукратная чемпионка ОИ: кто сказал, что спортсмены не могут работать в Госдуме?

Двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по биатлону, бывший депутат Госдумы Светлана Ишмуратова прокомментировала решение Антона Шипулина начать политическую карьеру. Олимпийский чемпион 2014 года одержал победу в праймериз «Единой России» по довыборам депутата Госдумы по Серовскому округу Свердловской области.

«Я приветствую Антона и желаю ему удачи. Желание пойти в Государственную думу – его личный выбор, он сделал его самостоятельно. Если Антон считает, что он может принести пользу, то почему нет? Кто вообще сказал, что спортсмены не могут работать в Госдуме? Особенно если Антон будет работать в комитете по спорту, то это вообще его направление, его стезя. У него всё должно отлично получиться.

От советов я лучше пока воздержусь. В комитете, если он туда попадёт, будет достаточно старших товарищей, с которыми можно посоветоваться. Антон и сам достаточно образованный человек и имеет собственное мнение", — цитирует Ишмуратову «Спорт-экспресс».

Шипулин завершил спортивную карьеру в декабре 2018 года.