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Майкл Фелпс: задумывался, хочу ли я жить дальше

Майкл Фелпс: задумывался, хочу ли я жить дальше
Другие / Водные виды спорта 0

Американский пловец, 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс рассказал о психологических проблемах, которые он испытывал в своей жизни.

«Я страдал от тревоги и депрессии и задавал себе вопрос: хочу ли я жить дальше? Когда дошло до такого, я принял решение обратиться за помощью к лицензированному специалисту.

Это решение спасло мне жизнь. В таких случаях нельзя медлить и ждать, до чего всё в итоге дойдёт. Нужно понимать, что получение такой помощи является проявлением силы, а не слабости», – написал 33-летний американец в своём «твиттере».

Фелпс завершил профессиональную карьеру после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро — 2016.

Майкл является абсолютным рекордсменом по количеству наград в истории Олимпийских игр (28).

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