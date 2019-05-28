Ишмуратова: Шипулин ушёл лидером мирового биатлона

Двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по биатлону Светлана Ишмуратова прокомментировала решение Антона Шипулина завершить спортивную карьеру. Олимпийский чемпион 2014 года одержал победу в праймериз «Единой России» по довыборам депутата Госдумы по Серовскому округу Свердловской области.

«Почему-то все считают, что спортсмены не могут работать нигде, кроме как непосредственно в сфере спорта. Хотя это совершенно не так. В случае с Шипулиным, возможно, у людей играет роль ещё и некоторая обида – все хотели видеть его на лыжне, чтобы он продолжал карьеру. Антон ещё молодой парень, ушёл лидером мирового и российского биатлона. Мы переживали за ту же эстафетную четвёрку, потерявшую такого проверенного бойца… Но в любом случае, спортивная жизнь короткая. Рано или поздно приходится начинать жить обычной жизнью и искать себя в ней. Решение уйти из спорта именно сейчас – это право Антона, его личный выбор. А мы можем только его поддержать», — цитирует Ишмуратову «Спорт-экспресс».

Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира.