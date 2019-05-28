Загитова в Японии выступила под живую музыку

Олимпийская чемпионка российская фигуристка Алина Загитова на шоу Fantasy on Ice в Японии представила показательный номер на тему «Кармен». Спортсменка выступила под живую музыку.
Видео доступно в аккаунте Alina Zagitova – Queen Of Ice! в YouTube.
В минувшем сезоне Алина выступала в образе Кармен в произвольной программе.
В олимпийском сезоне, первом среди взрослых, Загитова стала олимпийской чемпионкой, а также победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при. В сезоне-2018/19 Алина стала чемпионкой мира.
Загитова уверенно возглавляет рейтинг Международного союза конькобежцев, опережая более чем на 1000 очков японку Сатоко Мияхару: у Загитовой 4510 баллов, у Мияхары — 3459. На третьей позиции расположилась ещё одна российская фигуристка — Евгения Медведева (3384).
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