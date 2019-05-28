Биатлонистка Блашко: Лукашенко предлагал мне вернуться в сборную Беларуси

Биатлонистка Дарья Блашко прокомментировала решение сменить спортивное гражданство с белорусского на украинское.

«Понимаю, что дальнейшего пути развития в Беларуси у меня на тот момент не было. Да даже не развития. Я в принципе тут не видела света в конце тоннеля. А в сборной Украины понимаю, что могу развиваться и идти дальше. Но самое главное – это то, что на Украине есть возможность работать вместе с личным тренером Владимиром Анатольевичем Махлаевым. Он трудится параллельно со всей командой, но я при этом всегда нахожусь под его присмотром, что очень важно. Плюс он знает меня полностью и в курсе, где, когда и что нужно скорректировать в работе, если вдруг появятся какие-то моменты. Всё это, повторюсь, здесь, скорее всего, не могло быть воплощено в жизнь. Белорусской команде такой вариант предлагался, но, к сожалению, он, видимо, не подошёл руководству.

Решение принимала не одна, а вместе с личным тренером. Перевеса никакого не было. Мы всё взвесили и решили, что нужно уезжать. В федерации тогда сменился руководитель, и после этого между нами, я бы сказала, наступило тотальное недопонимание. Всё это касалось сборов, отборов и всего остального. Приведу пример. Мне говорили отбираться на Кубок IBU, когда отбираться на него в принципе было некому. Просто не так много было народу, а мест – достаточно. Кубок мира — совершенно другой уровень. А когда говорят про отбор на Кубок IBU… Ну, это такое. Конечно, это мелочь. Но когда мелочи складываются в общую картину, ты на неё смотришь и понимаешь, что, скорее всего, тут ты уже ничего не сделаешь.

Встреча с Лукашенко? Если понимать, какой он занятой человек, то беседа получилась очень долгой. Думаю, точно час или полтора. Был определённый стресс, потому что предстояла встреча с человеком, который занимает самый высокий пост в стране. Кроме того я совершенно не знала, о чём будет разговор. И даже не предполагала, на какую тему он перейдёт. Скажу честно, была полная неизвестность. И страшило именно это. А так, мы очень тепло пообщались и, думаю, поняли друг друга в какой-то момент и не попрощались на негативной ноте. Но к тому времени я уже озвучила своё решение о том, что не вернусь назад, и изменить его не могла.

Предлагал ли он остаться? Да, были моменты в разговоре, когда он предлагал вернуться, но я отвечала чётко: «Нет». Я тогда понимала, что это уже невозможно», — цитирует Блашко Tribuna.

Блашко – участница Кубка мира, обладательница юниорского Кубка IBU, двукратная чемпионка мира среди юниоров в составе сборной Беларуси. В феврале 2018 года она официально получила карантин. Дарья с марта 2019 года получила право представлять Украину на международных соревнованиях.