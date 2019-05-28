21-летняя всадница скончалась после падения на скачках во Франции

21-летняя французская всадница Ромэн Бризар скончалась от травм, полученных в результате падения на скачках, состоявшихся на минувшей неделе на юге Франции, сообщает Racing Post. В ходе соревнований четыре лошади упали на землю. Ромэн получила серьёзный ушиб головы.

Молодую спортсменку на вертолёте доставили в больницу близ Нанта, однако врачи спасти её жизнь не смогли.

Сестра Ромэн Марго подтвердила информацию о смерти наездницы: «Как вы знаете, она упала с лошади и боролась за свою жизнь. Но маленькое сердце Ромэн остановилось, а глаза закрылись».

Бризар считалась очень талантливым жокеем и неоднократно побеждала в скачках.

Двое жокеев отделались небольшими травмами, у ещё одного диагностирован перелом челюсти.

