21-летняя всадница скончалась после падения на скачках во Франции
21-летняя французская всадница Ромэн Бризар скончалась от травм, полученных в результате падения на скачках, состоявшихся на минувшей неделе на юге Франции, сообщает Racing Post. В ходе соревнований четыре лошади упали на землю. Ромэн получила серьёзный ушиб головы.
Молодую спортсменку на вертолёте доставили в больницу близ Нанта, однако врачи спасти её жизнь не смогли.
Сестра Ромэн Марго подтвердила информацию о смерти наездницы: «Как вы знаете, она упала с лошади и боролась за свою жизнь. Но маленькое сердце Ромэн остановилось, а глаза закрылись».
Бризар считалась очень талантливым жокеем и неоднократно побеждала в скачках.
Двое жокеев отделались небольшими травмами, у ещё одного диагностирован перелом челюсти.
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