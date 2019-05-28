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Габриэла Коукалова объявила о завершении карьеры

Габриэла Коукалова объявила о завершении карьеры
Другие / Биатлон 0

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова не сумела восстановиться от травмы икроножных мышц и приняла решение завершить профессиональные выступления в возрасте 29 лет.

«Как вы знаете, в начале прошлого года я была вынуждена прервать свои выступления из-за проблем со здоровьем. Полагаю, это был самый тяжёлый период в моей жизни.

Мне было очень непросто принять решение о завершении карьеры, но такова жизнь. Я благодарна всем людям, которые были со мной на протяжении долгих лет, верили в меня. Каждый из них помог мне той или иной степени.

Отдельное спасибо болельщикам, которые давали мне энергию. Желаю вам счастья», – написала Габриэла в своём «фейсбуке».

Напомним, два последних сезона Коукалова пропустила из-за проблем с икроножными мышцами.

29-летняя чешка является победительницей Кубка мира в сезоне-2015/16 и обладательницей двух серебряных олимпийских медалей. Также Габриэла дважды выигрывала золото чемпионата мира.

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