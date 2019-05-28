Габриэла Коукалова объявила о завершении карьеры

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова не сумела восстановиться от травмы икроножных мышц и приняла решение завершить профессиональные выступления в возрасте 29 лет.
«Как вы знаете, в начале прошлого года я была вынуждена прервать свои выступления из-за проблем со здоровьем. Полагаю, это был самый тяжёлый период в моей жизни.
Мне было очень непросто принять решение о завершении карьеры, но такова жизнь. Я благодарна всем людям, которые были со мной на протяжении долгих лет, верили в меня. Каждый из них помог мне той или иной степени.
Отдельное спасибо болельщикам, которые давали мне энергию. Желаю вам счастья», – написала Габриэла в своём «фейсбуке».
Напомним, два последних сезона Коукалова пропустила из-за проблем с икроножными мышцами.
29-летняя чешка является победительницей Кубка мира в сезоне-2015/16 и обладательницей двух серебряных олимпийских медалей. Также Габриэла дважды выигрывала золото чемпионата мира.
- 28 мая 2019
-
14:41
-
14:01
-
13:42
-
13:29
-
13:00
-
12:12
-
11:02
-
10:23
-
09:36
-
09:32
- 27 мая 2019
-
23:45
-
23:20
-
22:57
-
22:12
-
22:08
-
21:54
-
21:51
-
20:34
-
20:16
-
19:59
-
19:44
-
19:17
-
18:43
-
17:42
-
17:34
-
17:20
-
15:42
-
15:20
-
13:46
-
12:43
-
12:04
-
11:40
-
11:05
-
10:03
-
09:19