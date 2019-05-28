Пидручный: живу в маминой квартире, но не могу сказать, что я бедный

Чемпион мира украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал о своём финансовом положении и о возможности сменить спортивное гражданство.
«На жизнь денег мне хватает. На что не хватает? Ну, жить на широкую ногу: ни в чём себе не отказывать, на нормальное жильё, дом, машину, которую я бы хотел. Какая у меня машина? Своей личной нет. Где живу? Нет, никто мне не выделил жилья, серьёзно, городской глава пока не выделил. Живу я в маминой квартире. Но на обычные вещи хватает, не могу сказать, что я бедный, я нормально обеспеченный.
А куда уехать? Южная Корея? Там на пару тысяч больше будешь иметь зарплату, но здесь твоя страна, я здесь не последний номер в команде, у меня есть, можно сказать, стабильная работа. У нас в стране нет условий, но мы всё равно в основном тренируемся за границей. Касательно зарплаты, то это в основном то, что ты себе заработаешь на этапах Кубка мира. Это основная зарплата и, думаю, у других странах так же», — цитирует Пидручного Xsport.
На прошедшем чемпионате мира в Эстерсунде Дмитрий выиграл золото в гонке преследования.
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