Великая: теоретически пришло время остановиться

Олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы, российская саблистка Софья Великая, ставшая победительницей турнира «Московская сабля», прокомментировала успех в полуфинальном противостоянии с соотечественницей Софией Поздняковой.
«В принципе мне не привыкать фехтовать с подругами по команде, такое бывает на турнирах довольно часто. Это всегда сложные бои, потому что мы хорошо друг друга знаем и нужно за ограниченное время нащупать слабые стороны соперницы и, наоборот, показать свои сильные. Я изначально понимала, что с Соней будет сложно, и так всё и произошло. Бой вполне мог закончиться и не в мою пользу, но в концовке я сумела нанести решающий удар», — цитирует Великую «Команда России».
Софья также оценила возможность продолжения карьеры после Олимпиады 2020 года в Токио.
«Теоретически, конечно, пришло время остановиться. Но как будет на практике, когда пройдёт Олимпиада – я не знаю. Ещё целых полтора года, которые кажутся долгими, но на самом деле время пролетит очень быстро. Серьёзно думать о будущем я стану только после Олимпийских игр», — сказала Великая.
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