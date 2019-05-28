Медведева: в Россию тянет почти каждый вечер

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о жизни в Канаде, где она тренируется под руководством Брайана Орсера.

«В Канаде мне не хватает разве что русской речи – в первую очередь на улицах, хотя практически каждый день, выходя из дома, мы слышим на улицах русских. Не было такого дня, чтобы не встретили хотя бы одного русскоязычного. Вообще, в Торонто 200 000 русских живут. Это многонациональный город.



Конечно, я общаюсь с мамой, всегда на связи с друзьями, на Крикете много русскоязычных спортсменов и родителей. Но на улице наших слов всё равно не хватает.



Русская еда? С этим вообще нет проблем. Есть русские магазины – если хочется чего-то нашего, к примеру минералки “Ессентуки”, идём и покупаем. Готовлю я в основном сама – так получилось, что мы едим с мамой разную еду. Я не ем мясо и молочный белок. Моё основное питание – крупы, орехи, витамины. Это не было какое-то спонтанное решение – я готовила организм в течение года. И это не потому, что мне жалко животных или окружающую среду (возможно, я приду к этому в будущем) – в первую очередь это забота о теле и разуме. Ещё исключила кофе, заменила его зелёным чаем матча. Но мой рацион, в зависимости от ситуации, может варьироваться, могу включить морепродукты, рыбу и немного молочки.



В Россию тянет почти каждый вечер. По друзьям очень скучаю. Была бы возможность – чаще прилетала. Но это нереально – у меня всего один выходной в неделю, воскресенье», – цитирует Медведеву Sports.

Медведева помимо названных регалий является бронзовым призёром чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), серебряным призёром чемпионата Европы (2018), двукратной чемпионкой России (2016, 2017).