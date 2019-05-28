Медведева: в Канаде я точно изменилась

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих задачах и призналась, что она изменилась за год проживания в Канаде.



«Фигурное катание – любимый вид спорта, дело всей моей жизни. Я точно не хочу останавливаться, поэтому настраиваюсь на длительную и кропотливую работу. Будем учить четверной сальхов – это моя промежуточная задача, я хочу выучить его на протяжении уже многих лет, но все времени не хватало. Может быть, в этом мало стратегического смысла, но я просто хочу – я же могу чего-то хотеть?



Мой родной дом – Россия, а Канада – длительная командировка. Я точно изменилась здесь. Я чувствую, что мои изменения происходят в лучшую сторону, но не потому что сейчас живу и работаю за границей, просто моё взросление пришлось именно на это время. Желаю всем прекрасных перемен, где бы вы ни были!» — цитирует Медведеву Sports.



Медведева также является бронзовым призёром чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), серебряным призёром чемпионата Европы (2018), двукратной чемпионкой России (2016, 2017).