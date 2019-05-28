Медведева: в Канаде я точно изменилась

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих задачах и призналась, что она изменилась за год проживания в Канаде.
«Фигурное катание – любимый вид спорта, дело всей моей жизни. Я точно не хочу останавливаться, поэтому настраиваюсь на длительную и кропотливую работу. Будем учить четверной сальхов – это моя промежуточная задача, я хочу выучить его на протяжении уже многих лет, но все времени не хватало. Может быть, в этом мало стратегического смысла, но я просто хочу – я же могу чего-то хотеть?
Мой родной дом – Россия, а Канада – длительная командировка. Я точно изменилась здесь. Я чувствую, что мои изменения происходят в лучшую сторону, но не потому что сейчас живу и работаю за границей, просто моё взросление пришлось именно на это время. Желаю всем прекрасных перемен, где бы вы ни были!» — цитирует Медведеву Sports.
Медведева также является бронзовым призёром чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), серебряным призёром чемпионата Европы (2018), двукратной чемпионкой России (2016, 2017).
- 28 мая 2019
-
15:08
-
14:52
-
14:41
-
14:01
-
13:42
-
13:29
-
13:00
-
12:12
-
11:02
-
10:23
-
09:36
-
09:32
- 27 мая 2019
-
23:45
-
23:20
-
22:57
-
22:12
-
22:08
-
21:54
-
21:51
-
20:34
-
20:16
-
19:59
-
19:44
-
19:17
-
18:43
-
17:42
-
17:34
-
17:20
-
15:42
-
15:20
-
13:46
-
12:43
-
12:04
-
11:40
-
11:05