«КПРФ-2» стал бронзовым призёром Высшей лиги сезона-2018/19 по мини-футболу

МФК «КПРФ-2» во втором матче серии за третье место на домашней арене в Климовске разгромил «Нефтяник» из Сургута со счётом 10:1 и стал бронзовым призёром Высшей лиги сезона-2018/19 по мини-футболу.

У хозяев дублям отметились Олег Безруков, Максим Мухутдинов, Олег Кручинин. Единственный мяч в составе гостей забил Сергей Гришин.

После окончания встречи состоялась торжественная церемония награждения бронзовых призёров Высшей лиги.

В первом матче столичный клуб также был сильнее – 2:1.

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Серия за 3-е место. Второй матч



«КПРФ-2» (Москва) – «Нефтяник» (Сургут) — 10:1

Голы: Безруков, 10, 34; Мерлушкин, 21; Гришин, 23 (а/г); Мухутдинов, 33,49; Кручинин, 37, 47; Демиденков, 43; Коробейников, 45 — Гришин, 21.



Счёт в серии — 2-0.