Непомнящий и Грищук разыграют титул этапа Гран-при ФИДЕ в Москве на тай-брейке

В Центральном доме шахматиста в Москве завершилась вторая партия финального раунда первого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Российские гроссмейстеры Ян Непомнящий и Александр Грищук, как и днём ранее, сыграли вничью. Теперь победитель турнира определится на тай-брейке, который состоится 29 мая.
Тай-брейк будет включать две рапид-партии (25 минут + 10 секунд на ход), в случае равенства — две партии в укороченный рапид (10 минут + 10 секунд на ход), а затем — две блицпартии (5 минут + 3 секунды на ход). Если победитель не будет выявлен, он определится в «армагеддоне».
В турнире с призовым фондом € 130 тыс. приняли участие 16 гроссмейстеров экстра-класса.
До выхода в финал Грищук Грищук обыграл соотечественника Сергея Карякина (1,5-0,5). В четвертьфинале он был сильнее американца Уэсли Со (2,5-1,5). А в полуфинале не испытал проблем с ещё одним американцем, Хикару Накамурой (1,5-0,5).
Непомнящий победил армянина Левона Ароняна (1,5-0,5) на предварительной стадии. В четвертьфинале на тай-брейке взял верх над китайцем Вэй И (2,5-1,5). Полуфинал между россиянином и поляком Радославом Войташеком завершился во второй партии укороченного рапида (3,5-2,5).
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