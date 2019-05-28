МОК аннулировал результат штангиста из Румынии на ОИ-2012 из-за допинга

Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результат штангиста Флорина Кроитору на Олимпиаде 2012 года в Лондоне из-за нарушения антидопинговых правил, сообщила пресс-служба организации. На соревнованиях румынский атлет занял 9-е место, таким образом его дисквалификация не повлияет на медальный зачёт.
Кроитору на Играх-2012 выступал в весовой категории до 56 килограммов. Повторный анализ образцов мочи спортсмена, взятый во время Олимпиады, дал положительный результат теста на запрещённые вещества дегидрохлорметилтестостерон (пероральный туринабол), метенолон и станозолол.
В марте 2019 года МОК аннулировал результат азербайджанца Валентина Христова, который выступал в одной весовой категории с Кроитору. Он был лишён бронзовой медали Игр в Лондоне.
Кроитору является двукратным чемпионом Европы по тяжёлой атлетике (2013, 2014).
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