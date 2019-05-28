Самарское «Динамо» — в шаге от бронзовых медалей ЧР по мини-футболу

Самарское «Динамо» во втором матче за третье место чемпионата России среди команд Суперлиги по мини-футболу на своей площадке одержало победу над сыктывкарской «Новой генерацией» со счётом 5:4. И теперь ведёт в серии – 2-0.
У хозяев дважды отличился Владимир Сасосян. По одному мячу забили Андрей Заболонков, Георгий Потехин, Евгений Мурашов. В составе «Новой генерации» отличились Виктор Сосковец, Иван Суворов, Даниил Новик и Александр Семуков.
Следующий матч серии до трёх побед стоится в Сыктывкаре 31 мая. Если понадобится, 1 июня серия продолжится.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
Серия за третье место
«Динамо» (Самара) – «Новая генерация» (Сыктывкар) – 5:4 (2:2).
Голы: Заболонков, 12; Потехин, 20; Саносян, 29, 31; Мурашов, 36 – Сосковец,10; Суворов, 23; Новик, 28; Семуков, 32.
Счёт в серии – 2-0.
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