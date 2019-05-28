Беляева и Тимошинина выиграли чемпионат России в прыжках в воду с вышки

Юлия Тимошинина и Екатерина Беляева, набрав 306,06 балла выиграли чемпионат России в синхронных прыжках в воду с вышки. Второй стала пара в составе Анны Конаныхиной и Марии Бруенок (279,84). Бронзовые медали национального чемпионата достались Алине Арефьевой и Полине Саёковой (268,68).



Чемпионат России стартовал в Казани сегодня, 28 мая. Он продлится до 1 июня. По его итогам будут сформированы команды на чемпионат мира по водным видам спорта 2019 года, который пройдёт в июле в Кванджу (Южная Корея).



Прыжки в воду. Чемпионат России. Казань

Женщины. Вышка. Синхронные прыжки

1. Юлия Тимошинина/Екатерина Беляева — 306,06.

2. Анна Конаныхина/Мария Бруенок — 279,84.

3. Алина Арефьева/Полина Саёкова — 268,68.