Беляева и Тимошинина выиграли чемпионат России в прыжках в воду с вышки
Юлия Тимошинина и Екатерина Беляева, набрав 306,06 балла выиграли чемпионат России в синхронных прыжках в воду с вышки. Второй стала пара в составе Анны Конаныхиной и Марии Бруенок (279,84). Бронзовые медали национального чемпионата достались Алине Арефьевой и Полине Саёковой (268,68).
Чемпионат России стартовал в Казани сегодня, 28 мая. Он продлится до 1 июня. По его итогам будут сформированы команды на чемпионат мира по водным видам спорта 2019 года, который пройдёт в июле в Кванджу (Южная Корея).
Прыжки в воду. Чемпионат России. Казань
Женщины. Вышка. Синхронные прыжки
1. Юлия Тимошинина/Екатерина Беляева — 306,06.
2. Анна Конаныхина/Мария Бруенок — 279,84.
3. Алина Арефьева/Полина Саёкова — 268,68.
- 28 мая 2019
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