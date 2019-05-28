Губерниев — Коукаловой: мои биатлонные тапочки ржут в голос. Тьфу на вас!

Популярный российский телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал решение чешской биатлонистки Габриэлы Коукаловой завершить карьеру в возрасте 29 лет.
«Да, друзья! Были времена, когда мы нормально и даже с долей симпатии общались с чешской биатлонисткой Габриэлой Коукаловой! Потом она начала сходить с ума, странно себя вести, придумывать разные истории и врагов! Перед тем, как у неё неожиданно заболели ноженьки в Эстерсунде, она тренировалась как ломовая лошадь.
Потом долгое время не выступала, затем решила вернуться, а сегодня и вовсе закончила со спортом! Внезапно девушка почувствовала радость от того, что ей не нужно выигрывать гонки! Я просто валяюсь от смеха! Мои биатлонные тапочки ржут в голос! И внезапно я почувствовал радость! Бесконечному вранью и лицемерию пришёл конец! Хотя нет, враньё и лицемерие даже в заявлении спортсменки! Как говорится, «тьфу на вас ещё раз!» — написал Губерниев в «Инстаграме».
Запись доступна в «инстаграме» Губерниева.
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