Губерниев — Коукаловой: мои биатлонные тапочки ржут в голос. Тьфу на вас!

Популярный российский телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал решение чешской биатлонистки Габриэлы Коукаловой завершить карьеру в возрасте 29 лет.

«Да, друзья! Были времена, когда мы нормально и даже с долей симпатии общались с чешской биатлонисткой Габриэлой Коукаловой! Потом она начала сходить с ума, странно себя вести, придумывать разные истории и врагов! Перед тем, как у неё неожиданно заболели ноженьки в Эстерсунде, она тренировалась как ломовая лошадь.

Потом долгое время не выступала, затем решила вернуться, а сегодня и вовсе закончила со спортом! Внезапно девушка почувствовала радость от того, что ей не нужно выигрывать гонки! Я просто валяюсь от смеха! Мои биатлонные тапочки ржут в голос! И внезапно я почувствовал радость! Бесконечному вранью и лицемерию пришёл конец! Хотя нет, враньё и лицемерие даже в заявлении спортсменки! Как говорится, «тьфу на вас ещё раз!» — написал Губерниев в «Инстаграме».

Запись доступна в «инстаграме» Губерниева.