Шлейхер выиграл золото ЧР по прыжкам в воду с трамплина, Захаров — 3-й

Никита Шлейхер с результатом 498,70 балла завоевал золото чемпионата России по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина. Серебро — у Евгения Кузнецова (451,10), бронзовая награда досталась олимпийскому чемпиону в этой дисциплине Илье Захарову (408,05), который продолжает восстанавливаться после травмы.
Чемпионат России стартовал в Казани сегодня, 28 мая, и продлится до 1 июня. По его итогам будут сформированы команды на чемпионат мира по водным видам спорта 2019 года, который пройдёт в июле в Кванджу (Южная Корея). В индивидуальных видах спортсмены, занявшие первые два места, выполнят условия отбора.
Прыжки в воду. Чемпионат России. Казань
Мужчины. Трамплин, 3м. Индивидуальные прыжки
1. Никита Шлейхер — 498,70.
2. Евгений Кузнецов — 451,10.
3. Илья Захаров — 408,05.
- 28 мая 2019
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