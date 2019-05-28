Шлейхер выиграл золото ЧР по прыжкам в воду с трамплина, Захаров — 3-й

Никита Шлейхер с результатом 498,70 балла завоевал золото чемпионата России по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина. Серебро — у Евгения Кузнецова (451,10), бронзовая награда досталась олимпийскому чемпиону в этой дисциплине Илье Захарову (408,05), который продолжает восстанавливаться после травмы.

Чемпионат России стартовал в Казани сегодня, 28 мая, и продлится до 1 июня. По его итогам будут сформированы команды на чемпионат мира по водным видам спорта 2019 года, который пройдёт в июле в Кванджу (Южная Корея). В индивидуальных видах спортсмены, занявшие первые два места, выполнят условия отбора.

Прыжки в воду. Чемпионат России. Казань

Мужчины. Трамплин, 3м. Индивидуальные прыжки

1. Никита Шлейхер — 498,70.

2. Евгений Кузнецов — 451,10.

3. Илья Захаров — 408,05.