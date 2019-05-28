«Тюмень» обыграла МФК «КПРФ», сравняв счёт в финальной серии Суперлиги

«Тюмень» в драматичном матче смогла на выезде обыграть московский «КПРФ» — 5:4. После двух поединков счёт в финальной серии плей-офф чемпионата России по мини-футболу стал равным — 1-1.
В основное время гости вели со счётом 4:2, но футболистам «КПРФ» удалось сначала сократить отставание, а после того как они перешли на игру в пять полевых игроков, перевести игру в дополнительное время. Правда, за два овертайма зрители голов от команд так и не увидели. В серии пенальти сильнее оказались гости, победив — 3:2.
Следующий матч команды проведут 31 мая в Тюмени.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
Финальная серия. Первый матч
«КПРФ» (Москва) — «Тюмень» — 4:5 пен. (0:1, 3:1, 1:3).
Голы: Асадов, 31, 36, 45; Багиров, 48 — Антошкин, 6 (пен.), 37; Ромуло, 29 (а/г); Соколов 43.
Послематчевые пенальти: Ромуло – Батырев, Антошкин, Абрамович.
Нереализованные послематчевые пенальти: Шакиров — нет.
Счёт в серии — 1-1.
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