Тимошинина и Шлейхер выиграли командные соревнования на ЧР по прыжкам в воду

В Казани завершился первый день чемпионата России по прыжкам в воду. Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина победили в командных соревнованиях. Они показали результат 374,20 балла. Вторыми стали Илья Молчанов и Екатерина Беляева (324,70). Бронзовые награды завоевали Игорь Внуков и Виктория Ширинова (319,35).
Ранее Тимошинина в паре с Беляевой взяли золото чемпионата страны по прыжкам с вышки.
Никита Шлейхер стал первым в индивидуальных прыжках с трёхметрового трамплина.
Соревнования в Казани продлятся до 1 июня. По их итогам будут сформированы команды на чемпионат мира по водным видам спорта 2019 года, который пройдёт в июле в Кванджу (Южная Корея).
Прыжки в воду. Чемпионат России. Казань
Командные соревнования.
1. Никита Шлейхер/Юлия Тимошинина — 374,20.
2. Илья Молчанов/Екатерина Беляева — 324,70.
3. Игорь Внуков/Виктория Ширинова — 319,35.
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