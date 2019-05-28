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Тимошинина и Шлейхер выиграли командные соревнования на ЧР по прыжкам в воду

Тимошинина и Шлейхер выиграли командные соревнования на ЧР по прыжкам в воду
Другие / Водные виды спорта 0

В Казани завершился первый день чемпионата России по прыжкам в воду. Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина победили в командных соревнованиях. Они показали результат 374,20 балла. Вторыми стали Илья Молчанов и Екатерина Беляева (324,70). Бронзовые награды завоевали Игорь Внуков и Виктория Ширинова (319,35).

Ранее Тимошинина в паре с Беляевой взяли золото чемпионата страны по прыжкам с вышки.
Никита Шлейхер стал первым в индивидуальных прыжках с трёхметрового трамплина.

Соревнования в Казани продлятся до 1 июня. По их итогам будут сформированы команды на чемпионат мира по водным видам спорта 2019 года, который пройдёт в июле в Кванджу (Южная Корея).

Прыжки в воду. Чемпионат России. Казань
Командные соревнования.

1. Никита Шлейхер/Юлия Тимошинина — 374,20.
2. Илья Молчанов/Екатерина Беляева — 324,70.
3. Игорь Внуков/Виктория Ширинова — 319,35.

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