Тимошинина и Шлейхер выиграли командные соревнования на ЧР по прыжкам в воду

В Казани завершился первый день чемпионата России по прыжкам в воду. Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина победили в командных соревнованиях. Они показали результат 374,20 балла. Вторыми стали Илья Молчанов и Екатерина Беляева (324,70). Бронзовые награды завоевали Игорь Внуков и Виктория Ширинова (319,35).



Ранее Тимошинина в паре с Беляевой взяли золото чемпионата страны по прыжкам с вышки.

Никита Шлейхер стал первым в индивидуальных прыжках с трёхметрового трамплина.



Соревнования в Казани продлятся до 1 июня. По их итогам будут сформированы команды на чемпионат мира по водным видам спорта 2019 года, который пройдёт в июле в Кванджу (Южная Корея).

Прыжки в воду. Чемпионат России. Казань

Командные соревнования.

1. Никита Шлейхер/Юлия Тимошинина — 374,20.

2. Илья Молчанов/Екатерина Беляева — 324,70.

3. Игорь Внуков/Виктория Ширинова — 319,35.