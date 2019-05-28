Непомнящий: во второй партии у меня не было серьёзных шансов обыграть Грищука

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий подвёл итоги второй финальной встречи этапа Гран-при ФИДЕ в Москве с соотечественником Александром Грищуком, которая закончилась ничьёй. Победитель турнира определится на тай-брейке, он пройдёт 29 мая.

«Я сыграл сегодня довольно неплохо, в ходе игры не испытывал никаких проблем, в классике играть проще. Жду завтрашнего тай-брейка. Буду просто стараться хорошо играть по мере своих сил.

Сегодня было реально обыграть соперника, но у меня не было серьёзных шансов. Вчера и сегодня я играл хорошо, но Александр — сильный шахматист, который отлично защищается. Выбор им дебюта не стал неожиданностью. Это его репертуарный дебют, он достаточно часто так играет, в том числе и в важных партиях.

До какого-то момента я играл по заготовке, но затем мой соперник свернулся и начал играть не лучшим способом, но тоже очень достойно, этого нельзя опровергнуть. В целом наши позиции выглядели равно. Берлинский вариант не славится своей упорностью. Чёрные играют пассивно, но при этом получают очень сильную позицию. Сегодня мне не удалось пробить оборону соперника.

Вчера у меня не было никакого преимущества, это был оптический обман. Игра на победу была сопровождена довольно большим риском, поэтому я решил, что вторая игра будет лучше, к тому же я играю белыми.

Я предложил ничью, потому что слоны стояли не очень хорошо, к тому же слабые пешки на ферзевом фланге не позволяли белым бороться за перевес. Так у меня появлялась некоторая вероятность получить дополнительные проблемы», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Срибной.

Всего в турнире с призовым фондом € 130 тыс. приняли участие 16 гроссмейстеров экстра-класса.