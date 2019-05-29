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«Художница» Гузенкова стала второй в многоборье на этапе Гран-при в Израиле

«Художница» Гузенкова стала второй в многоборье на этапе Гран-при в Израиле
Другие / Прочие виды спорта 0

На этапе Гран-при по художественной гимнастике в израильском городе Холон прошли соревнования по многоборью. С результатом 80,300 балла победу в них одержала спортсменка из Беларуси Анастасия Салос. Россиянка Анастасия Гузенкова (80,200) заняла второе место. За счёт лучшей оценки за исполнение ей удалось опередить соотечественницу Ирину Анненкову, которая набрала точно такую же сумму баллов.

Ещё одна россиянка Екатерина Селезнева заняла восьмое место (76,450), а Дарья Трубникова стала 13-й (75,350).

Этап Гран-при в Израиле завершится в среду финалами в отдельных видах.

Художественная гимнастика. Этап Гран-при. Израиль
Многоборье

1. Анастасия Салос (Беларусь) – 80,300.
2. Анастасия Гузенкова (Россия) – 80,200.
3. Ирина Анненкова (Россия) – 80,200.
8. Екатерина Селезнева (Россия) — 76,450.
13. Дарья Трубникова (Россия) — 75,350.

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