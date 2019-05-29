Меньков выиграл Кубок России по лёгкой атлетике в прыжках в длину

В Сочи прошёл первый день соревнований в рамках Кубка России по лёгкой атлетике. В частности, в прыжках в длину у мужчин победил чемпион мира 2013 года Александр Меньков.

Лёгкая атлетика. Кубок России. Сочи. Список победителей

Мужчины

400 м — Максим Федяев (46,55).

Шест — Александр Грипич (5,55).

Барьерный спринт — Константин Шабанов (13,79).

Длина — Александр Меньков (8,13).

100 м — Александр Ефимов (10,53).

1500 м — Владимир Никитин (3.36,26).

3000 м с/п — Максим Якушев (8.23,11).

Эстафета 4х100 м — команда Краснодарского края (40,26).

Женщины

400 м — Ксения Аксёнова (52,17).

Шест — Елизавета Бондаренко (4,35).

Барьерный спринт — Екатерина Блескина (13,47).

Длина — Яна Никулина (6,54).

100 м — Екатерина Смирнова (11,46).

1500 м — Дина Александрова (4.13,02).

3000 м с/п — Ольга Вовк (9.43,22).

Эстафета 4х100 м — команда Санкт-Петербурга (45,39).