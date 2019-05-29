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Меньков выиграл Кубок России по лёгкой атлетике в прыжках в длину

Меньков выиграл Кубок России по лёгкой атлетике в прыжках в длину
Другие / Лёгкая атлетика 0

В Сочи прошёл первый день соревнований в рамках Кубка России по лёгкой атлетике. В частности, в прыжках в длину у мужчин победил чемпион мира 2013 года Александр Меньков.

Лёгкая атлетика. Кубок России. Сочи. Список победителей
Мужчины
400 м — Максим Федяев (46,55).
Шест — Александр Грипич (5,55).
Барьерный спринт — Константин Шабанов (13,79).
Длина — Александр Меньков (8,13).
100 м — Александр Ефимов (10,53).
1500 м — Владимир Никитин (3.36,26).
3000 м с/п — Максим Якушев (8.23,11).
Эстафета 4х100 м — команда Краснодарского края (40,26).

Женщины
400 м — Ксения Аксёнова (52,17).
Шест — Елизавета Бондаренко (4,35).
Барьерный спринт — Екатерина Блескина (13,47).
Длина — Яна Никулина (6,54).
100 м — Екатерина Смирнова (11,46).
1500 м — Дина Александрова (4.13,02).
3000 м с/п — Ольга Вовк (9.43,22).
Эстафета 4х100 м — команда Санкт-Петербурга (45,39).

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