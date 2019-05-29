Гамза: уход Коукаловой — логичное завершение последних событий

Глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Гамза прокомментировал решение двукратного призёра Олимпийских игры Габриэлы Коукаловой завершить карьеру в 29 лет. Спортсменка не выступала на протяжении двух сезонов, но объявила о прекращении выступлений только вчера, 28 мая.

«Окончание карьеры — логичное завершение всех последних событий. Желаю ей счастья в дальнейшей жизни. Хочу, чтобы она реализовала все мечты», — приводит слова Гамзы Ceska Televize.

Коукалова — двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира в сезоне-2015/16, многократная обладательница «Малых хрустальных глобусов», чемпионка мира по летнему биатлону 2014 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2011 года. В Кубке мира она дебютировала в декабре 2009 года.

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