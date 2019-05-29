Гамза: уход Коукаловой — логичное завершение последних событий
Глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Гамза прокомментировал решение двукратного призёра Олимпийских игры Габриэлы Коукаловой завершить карьеру в 29 лет. Спортсменка не выступала на протяжении двух сезонов, но объявила о прекращении выступлений только вчера, 28 мая.
«Окончание карьеры — логичное завершение всех последних событий. Желаю ей счастья в дальнейшей жизни. Хочу, чтобы она реализовала все мечты», — приводит слова Гамзы Ceska Televize.
Коукалова — двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира в сезоне-2015/16, многократная обладательница «Малых хрустальных глобусов», чемпионка мира по летнему биатлону 2014 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2011 года. В Кубке мира она дебютировала в декабре 2009 года.
Коукалова: поняла, что мнимые победы не делают меня счастливой
Гамза — о Коукаловой: никто не станет притворяться, что ничего не было
- 29 мая 2019
-
10:13
-
09:36
-
09:01
-
00:36
- 28 мая 2019
-
23:44
-
23:16
-
22:55
-
22:47
-
21:24
-
21:21
-
20:51
-
20:32
-
20:06
-
19:30
-
18:55
-
18:10
-
17:06
-
16:46
-
15:08
-
14:52
-
14:41
-
14:01
-
13:42
-
13:29
-
13:00
-
12:12
-
11:02
-
10:23
-
09:36
-
09:32
- 27 мая 2019
-
23:45
-
23:20
-
22:57
-
22:12
-
22:08
Партнерский контент