Сотрудница «Уайт Сокс» выполнила худшую подачу в истории бейсбола

Перед началом матча MLB между командами «Чикаго Уайт Сокс» и «Канзас Сити Роялз» произошёл курьёзный момент. Женщина, признанная лучшей сотрудницей месяца в бейсбольном клубе из Чикаго, получила право открыть игру, выполнив бросок. Однако она ошиблась с траекторией и попала мячом в клубного фотографа. Мужчина серьёзных повреждений не получил.
Видео доступно в «твиттере» Mail Online Sport.
Действующим чемпионом MLB является «Бостон Ред Сокс». В главной серии чемпионата «Бостон», победитель Американской бейсбольной лиги в 2018 году, оказался сильнее лучшего клуба Национальной лиги «Лос-Анджелес Доджерс», взяв верх в пяти матчах. Для «Ред Сокс» это четвёртая победа за последние 15 лет. Также они выигрывали Мировую серию в 1903, 1912, 1915, 1916, 1918, 2004, 2007 и 2013 годах.
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