Рощин: в Свердловской области винтовкам 50 лет. Из них нельзя научить стрелять

Президент федерации биатлона Свердловской области Владимир Рощин оценил уровень детского и юношеского биатлона в регионе.
«Ясно, что папы с мамами, когда отправляют детей в спортивные школы, смотрят на возможную перспективу. Если именно в этой плоскости смотреть, то, по нынешнему состоянию дел, мы честно можем сказать: перспективы нет, хотите – занимайтесь, хотите – нет.
Кроме того, сейчас в детских спортивных школах оружие 70-80-х годов. Каждый выстрел – это взрыв в стволе, а взрыв имеет тенденцию расширяться, соответственно и ствол тоже. В итоге из стволов, которые настреляли невероятное количество выстрелов, пуля летит не в цель. И как здесь разобраться – умею я стрелять или нет? Да, можно научить навыкам первоначальной стрельбы, но выступать на соревнованиях невозможно. Вывод: мы не можем детей научить стрелять, нам не на чем это делать. И какой это биатлон для детей?
Что самое страшное для нас сейчас? Потерять систему подготовки. Биатлон, как известно, не массовый вид спорта, если лыжами в области занимается около 25 тысяч человек, то биатлоном – 200. Но из этих 200 у нас постоянно кто-то выходит, это показатель эффективности нашей работы.
В Красноярске, к примеру, самое большое финансирование, но мы находимся на девятом месте в общем рейтинге СБР, не имея даже мужской команды, а они – на 10-м. Почему так? У них нет той системы, которая есть у нас. Поймите, мне уже 72 года, нашим тренерам – за 60, а за нами-то люди не идут! И не потому что не хотят, а потому что кто за 15-20 тысяч рублей будет здесь держаться, когда в Тюмени платят 150. Попробуй их удержать», — цитирует Рощина Overtime.
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