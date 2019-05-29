Тренер: Коукалова принесла болельщикам много радости

Ондржей Рыбарж, бывший тренер чешской биатлонистки Габриэлы Коукаловой, прокомментировал решение спортсменки завершить карьеру в 29 лет.

«Окончание карьеры никогда не является радостным событием. Спорт — это часть нашей жизни. Но всегда приятно, когда спортсмен может оглянуться назад и увидеть свои успехи. Она принесла болельщикам много радости.

Габриэлу окружали люди, которым с ней было хорошо. Мне было приятно работать с ней. Я хочу пожелать ей здоровья и счастья в личной жизни», — приводит слова Рыбаржа Ceska Televize.

Коукалова — двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира в сезоне-2015/16, многократная обладательница «Малых хрустальных глобусов», чемпионка мира по летнему биатлону 2014 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2011 года.

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