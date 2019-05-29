Фигуристка Попова назвала себя и партнёра отвратительными спортсменами
Победительница Универсиады в Красноярске в танцах на льду Бетина Попова, выступающая в паре с Сергеем Мозговым, оценила их потенциал. Фигуристы работают в группе Анжелики Крыловой.
«В прошлом сезоне мы не достигли уровня нашего тренера. В этом сезоне мы постараемся исправить все эти недостатки. Мы хотим быть достойными нашего тренера. У нас ужасный характер, мы отвратительные спортсмены, которые работают не так, как нужно. Но мы прибавляем. У нас есть всё для победы. Мы хотим этого. Нам надоело сидеть где-то посередине», — приводит слова Поповой Golden Skate.
Попова и Мозгов в сезоне-2018/19 заняли четвёртое место на чемпионате России. Российская танцевальная пара занимает 29-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.
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